Bellver de Cerdanya va organitzar diferents actes per a tots els públics. Per als més xics, van celebrar la festa de Sant Roc amb l’actuació infantil de Lali Begood. En finalitzar, xocolatada per a tots els infants. Dissabte a la nit, va ser el torn de moure’s al ritme de la música de Raffaella Carrà amb el seu tribut a càrrec d’Hola Raffaella. I per acabar d’arrodonir el cap de setmana, una setantena de persones va participar en la visita guiada a les Eres de Talló. També, el grup va visitar Cal Rei, Ca la Renda i Cal Tresa. La visita va anar a càrrec d’Elvira Mata.

Bellver de Cerdanya viu un cap de setmana amb actes per a tots els públics