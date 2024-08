El concurs de rams de flors de muntanya de Llívia lliura els seus premis

La sala del teatre del poliesportiu de Llívia va quedar petita per encabir el públic assistent per presenciar el lliurament dels premis del concurs de rams de flors de muntanya. El concurs, que va arribar a la 42a edició, va atorgar fins a vuit premis; tres adults, tres infantils i dos premis especials.

El primer premi, en la categoria adult, va ser per a Mercè Pinyol; el segon premi, per Carmen Pera, i el tercer, per la família Palau. En la categoria infantil, Èric Cepeda es va endur el primer premi; Jordi i Maria Bonet, el segon; i Mar Cepeda, el tercer. Pel que fa al premi amb més varietat de flors va ser per Encarnació Castro; i el premi especial amb el nom de les flors, per Mercè Morera.