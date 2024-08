La biblioteca solsonina convida els infants de primària a la segona Setmana de la narrativa visual

Després de l’excel·lent acollida de l’any passat, la Biblioteca Carles Morató de Solsona organitza la segona edició de la Setmana de la narrativa visual, adreçada als nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, sense les famílies. Es durà a terme del 3 al 6 de setembre, els matins de deu a dotze. Les places són limitades i les inscripcions són gratuïtes.

La Setmana de la narrativa visual s’organitza amb la col·laboració del Museu de Solsona, que acollirà l’activitat a les seves instal·lacions el divendres 6.

Les inscripcions, preferiblement per als quatre dies, es poden realitzar presencialment a la biblioteca, per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat, o bé per telèfon al 973483839.