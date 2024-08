Artés ha inaugurat una zona d’esbarjo per a gossos al solar de la ronda del Torrent. Es tracta de 1.300 metres quadrats, equipats amb papereres específiques per la recollida d’excrements canins i amb diversos elements i mobiliari que proporcionen un entorn segur on els animals puguin córrer, socialitzar i fer exercici. La zona està tancada amb una tanca perimetral, per evitar que els gossos s’escapin.

Artés inaugura una zona d’esbarjo per a gossos de 1.300 m2 al solar de la ronda del Torrent / Ajuntament d'Artés