La piscina municipal de Sant Salvador de Guardiola celebra el final de temporada amb una «pool party» nocturna

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola va organitzar una «pool party», una festa a la piscina municipal ubicada a la urbanització del Calvet que va comptar amb una gran acollida i participació per part dels veïns. La piscina nocturna va començar un cop acabada la jornada normal, a les 8 del vespre, i es va allargar fins passada la 1 h de la matinada. Els banyistes van poder refrescar-se de nit amb la supervisió d’un socorrista i la presència de llums que il·luminaven la zona. Els responsables del bar de les piscines van proveir d’un espai on es podia fer ús del servei de barra, així com sopar o demanar xurros. A més, Dj Rafa va amenitzar la vetllada punxant música d’estils variats de les 9 del vespre fins a la finalització de l’esdeveniment.