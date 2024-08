Més de dues-centes persones participen en la caminada popular de Castellterçol

Més de dues-centes persones van participar en la 30a edició de la Caminada Popular del Centre Excursionista Castellterçol, dins els actes de la Festa Major. El grup va recórrer un total de 14 quilòmetres amb un desnivell de 450 metres. La caminada es va iniciar des del bosquet de Can Sedó, per dirigir-se al punt més alt de Castellterçol, el Serrat de les Pedres, de 954 m. d’altitud. Un cop passat el vèrtex geodèssic, els caminaires van passar per la pista de Sant Sadurní. Després de recuperar forces amb un esmorzar, el grup es va dirigir per un corriol cap al Collet de Matafaluga per dirigir-se cap al poble passant per Sant Julià, Can Caixeta, la Balofrena, la font del Prat del Pou i tornar al bosquet.