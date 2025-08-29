Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Llacuna organitza un campionat de Dominó i un altre de truc i continental a la plaça Major

La Llacuna va organitzar un campionat de Dominó a la plaça Major del municipi, així com també un campionat de truc i continental. Les activitats, celebrades en dues jornades diferents, es van fer cap al vespre. D’aquesta manera els assistents van poder gaudir d’una bona estona a la fresca i diversió. L’activitat va tenir un «gran èxit d’assistència» segons explica l’organització. No és la primera activitat d’aquest tipus que s’organitza al municipi. Recentment, el Casal de la Gent Gran, va celebrar una tarda de Bingo a la plaça Major.

