Oci
Més de 300 persones participen al sopar popular de la Festa Major de Santa Eugènia de Relat
Redacció
Santa Eugènia de Relat
Més de 300 persones van participar en un dels actes més multitudinaris de la festa major de Santa Eugènia de Relat, el sopar popular . El menú proposava dues opcions: un pels adults, amb un cost de 14 euros, i un pels infants que valia 8 euros. Els assistents van poder gaudir del següent àpat: amanida, pa amb tomàquet, botifarra i cansalada, mongetes, flam, vi i aigua. A continuació es va fer el sorteig de les paneres, la 11ena prometença de relat, el 10è concurs de ratafies i un «remember» Menfis. L’organització va qualificar els esdeveniments com a «èxit absolut».
