La Mallola celebrarà la seva Festa Major els dies 6 i 7 de setembre
La Mallola
El nucli montbuienc de La Mallola celebrarà la seva Festa Major els dies 6 i 7 de setembre. Les activitats començaran el dissabte 6 al matí, amb les tasques de muntatges de l’espai de celebració de la Festa Major, i amb un esmorzar. A partir de dos quarts de 10 de la nit s’organitzarà un sopar popular, que comptarà amb botifarrada i sardinada, cigrons, amanida, pa i beguda. Per participar-hi cal inscripció prèvia. A dos quarts de 12 de la nit hi haurà la representació de l’obra de teatre De segon plat: Assassinat. El diumenge 7, a dos quarts d’onze del matí, hi haurà la Cursa d’Orientació oberta a grups familiars. El dia acabarà amb el dinar popular i un bingo.
