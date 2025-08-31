Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Concert

Actuació d’Ensemble Pyrene a la Pobla

Actuació d’Ensemble Pyrene a la Pobla

Actuació d’Ensemble Pyrene a la Pobla / Ajuntament de La Pobla de Lillet

Redacció

La Pobla de Lillet

En el marc del Festival Art d’Ara al Monestir de Santa Maria de Lillet,a la Pobla de Lillet, van actuar els Ensemble Pyrene, que van interpretar Connexió Ba ch, un concert que a través del fil conductor de fragments d’una de les obres emblemàtiques de Bach, portava a descobrir anècdotes de la seva vida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents