Concert
Actuació d’Ensemble Pyrene a la Pobla
Redacció
La Pobla de Lillet
En el marc del Festival Art d’Ara al Monestir de Santa Maria de Lillet,a la Pobla de Lillet, van actuar els Ensemble Pyrene, que van interpretar Connexió Ba ch, un concert que a través del fil conductor de fragments d’una de les obres emblemàtiques de Bach, portava a descobrir anècdotes de la seva vida.
