La colla dels Tres Mil torna a ascendir la Torre de Marboré

Redacció

Manresa

La colla dels Tres Mil va ascendir per segona vegada la Torre de Marboré, al massís del Mont Perdut. L’aproximació es va fer des de coll de Tentes a la zona de Gavarnié (Occitània), cap el port de Bujaruelo, passant pel refugi de Serradets, i continuant cap a la Brecha de Roland. Des d’aquí, van agafar el sender del Paso de los Sarrios, i tot seguit van iniciar l’ascensió final a la Torre de Marboré de 3.012 m. De tornada, el grup va pujar també el cim proper del Casco de Marboré de 3.008 m. El company Benet Torné va completar 100 cims de més de 3.000 metres del Pirineu.

