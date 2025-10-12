Salut
Més de 450 persones participen en la 26a Caminada de la Gent Gran d’Abrera
Regió7
Manresa
Abrera va celebrar la setmana passada la 26a Caminada de la Gent Gran d’Abrera, amb més de 450 persones inscrites. L’activitat es va emmarcar dins dels actes per commemorar l’1 d’octubre, Dia Internacional de la Gent Gran d’Abrera. La caminada, adreçada a veïns i veïnes de totes les edats, deixava als participants escollir entre dues rutes, enguany de 3 i 7,7 quilòmetres, respectivament. El punt de trobada de la Caminada de la Gent Gran 2025 va ser la plaça de Pau Casals, a les 8 h, on va tenir lloc el repartiment de la samarreta commemorativa.
