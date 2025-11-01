Educació
L’Ajuntament i els instituts d’Olesa de Montserrat impulsen la dinovena edició del Projecte TEU
L’Ajuntament i els instituts d’Olesa de Montserrat han impulsat la dinovena edició del Projecte TEU, que permet a l’alumnat tenir la seva primera experiència laboral dins de l’horari lectiu. Durant aquest curs escolar, 18 alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts Creu de Saba, Daniel Blanxart i Pedrals i la Cooperativa d’Ensenyament Daina Isard desenvoluparan hores lectives a diferents departaments de l’Ajuntament, centres educatius com llars d’infants i escoles de primària i empreses com tallers mecànics. D’aquesta manera es dona resposta a la diversitat d’alumnat fent aprenentatge d’una forma més pràctica.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell