L'Ajuntament i els instituts d'Olesa de Montserrat impulsen la dinovena edició del Projecte TEU / Ajuntament d'Olesa de Montserrat

L’Ajuntament i els instituts d’Olesa de Montserrat han impulsat la dinovena edició del Projecte TEU, que permet a l’alumnat tenir la seva primera experiència laboral dins de l’horari lectiu. Durant aquest curs escolar, 18 alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts Creu de Saba, Daniel Blanxart i Pedrals i la Cooperativa d’Ensenyament Daina Isard desenvoluparan hores lectives a diferents departaments de l’Ajuntament, centres educatius com llars d’infants i escoles de primària i empreses com tallers mecànics. D’aquesta manera es dona resposta a la diversitat d’alumnat fent aprenentatge d’una forma més pràctica.

