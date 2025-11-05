Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet celebra la festa del seu 47è aniversari

La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet va celebrar el passat 19 d’octubre l’acte anual d’aniversari de la seva inauguració amb una festa oberta als socis amb dinar i actuació musical. Enguany es commemorava el 47 aniversari i, fent honor a la cita anual, socis i familiars van participar d’aquesta trobada. Un acte que va comptar amb la presència d’un exjugador del club, Salva Garcia (que hi va militar tres temporades, del 1986 al 1989 i va assolir 1 lliga, 1 Copa del rei, 1 Recopa d’Europa i 1 Copa de la Lliga), de l’alcalde, Dani Mauriz, i el regidor d’Esports, Toni Calveras.

