Celebració
La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet celebra la festa del seu 47è aniversari
La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet va celebrar el passat 19 d’octubre l’acte anual d’aniversari de la seva inauguració amb una festa oberta als socis amb dinar i actuació musical. Enguany es commemorava el 47 aniversari i, fent honor a la cita anual, socis i familiars van participar d’aquesta trobada. Un acte que va comptar amb la presència d’un exjugador del club, Salva Garcia (que hi va militar tres temporades, del 1986 al 1989 i va assolir 1 lliga, 1 Copa del rei, 1 Recopa d’Europa i 1 Copa de la Lliga), de l’alcalde, Dani Mauriz, i el regidor d’Esports, Toni Calveras.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua
- Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment