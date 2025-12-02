La Confraria de la Vinyala celebra una nova Nit de la Vinyala Agraïda
Es van degustar més de 120 kg de vinyales i es va lliurar el 25è guardó Vinyala Agraïda
Regió7
La Confraria de la Vinyala va celebrar el passat 27 de novembre, al restaurant Sesoliveres, una nova edició de la tradicional Nit de la Vinyala Agraïda, una cita molt esperada que enguany va reunir 200 confrares i amics en un ambient profundament festiu i de germanor.
Al llarg del sopar es van degustar més de 120 kg de vinyales, elaborades amb sobrassada i xoriç a càrrec de l’equip de cuiners i cuineres de la Confraria.
Durant la vetllada, la Confraria va lliurar el 25è guardó Vinyala Agraïda, un reconeixement que posa en valor entitats que han contribuït a la projecció cultural, social o gastronòmica del territori.
En aquesta ocasió, l’homenatge va recaure en Mapamundi Produccions, empresa odenenca vinculada al món dels esdeveniments populars. Els seus socis, Josep Vicenç Mestre i Lluís Pedraza, van recollir el guardó de mans del president de la Confraria, Marià Miquel i van expressar el seu profund agraïment per la distinció. A més, en un gest de cordialitat i reconeixement mutu, van oferir un obsequi als cuiners de la Confraria, destacant la seva dedicació i el seu mestratge culinari.
La Nit de la Vinyala Agraïda torna a demostrar la vitalitat i el compromís d’una entitat que, any rere any, enforteix la tradició i la defensa d’un producte tan emblemàtic com la vinyala. Un esperit que també es fa palès en les múltiples activitats anuals de la Confraria, que ja suma més de 305 confrares i una trajectòria consolidada dins el panorama cultural i gastronòmic del territori.
La celebració, marcada pel bon ambient i el retrobament entre confrares, reafirma la vitalitat de la confraria de la Vinyala i esdeveniments com aquest son punt de trobada imprescindible.
