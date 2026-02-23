Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Batuda de senglarsIncendi a ManresaAny xinèsPremis BAFTAProcessionària a ManresaPont del DiableBaxi Manresa
instagramlinkedin

Formació

El Fòrum Digital Catalunya Central a l’UPC registra una alta participació d’empreses i estudiants

Un dels moments de la jornada amb diferents ponents

Un dels moments de la jornada amb diferents ponents / Artik Grup

Manresa

La UPC Manresa va acollir el Fòrum Digital Catalunya Central, una jornada que va reunir estudiants, professionals i empreses del territori amb l’objectiu de connectar talent tecnològic i teixit empresarial i abordar els reptes actuals de la transformació digital. L’esdeveniment va registrar una alta participació com un espai de trobada i intercanvi entre l’àmbit acadèmic i empresarial de la Catalunya Central. Al llarg de dues hores, els assistents van participar en taules rodones, espais de debat i activitats de networking, generant connexions i sinergies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
  2. El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
  3. Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
  4. Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
  5. Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
  6. L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
  7. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  8. Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats

El Fòrum Digital Catalunya Central a l’UPC registra una alta participació d’empreses i estudiants

El Fòrum Digital Catalunya Central a l’UPC registra una alta participació d’empreses i estudiants

L'empresa de mobles JYSK de Sant Fruitós de Bages ja té data d'obertura

L'empresa de mobles JYSK de Sant Fruitós de Bages ja té data d'obertura

ERC avisa Illa després d’anunciar que presentarà els pressupostos sense el seu suport: «Millor que no ho faci»

ERC avisa Illa després d’anunciar que presentarà els pressupostos sense el seu suport: «Millor que no ho faci»

Foment del Treball palpa la potencialitat de la indústria berguedana en una visita al territori

Foment del Treball palpa la potencialitat de la indústria berguedana en una visita al territori

L’advocat de la denunciant de l’ex DAO afirma que una segona dona li assegura que també va ser agredida

L’advocat de la denunciant de l’ex DAO afirma que una segona dona li assegura que també va ser agredida

Castellolí aporta més de 2.200 quilos de roba per reciclar als contenidors

Castellolí aporta més de 2.200 quilos de roba per reciclar als contenidors

“Mama, em cauran els cabells?”: l'impacte real del càncer infantil a casa

“Mama, em cauran els cabells?”: l'impacte real del càncer infantil a casa

Superlativa Botanicals: democratitzar la cura mental des de la farmàcia

Superlativa Botanicals: democratitzar la cura mental des de la farmàcia
Tracking Pixel Contents