Formació
El Fòrum Digital Catalunya Central a l’UPC registra una alta participació d’empreses i estudiants
Manresa
La UPC Manresa va acollir el Fòrum Digital Catalunya Central, una jornada que va reunir estudiants, professionals i empreses del territori amb l’objectiu de connectar talent tecnològic i teixit empresarial i abordar els reptes actuals de la transformació digital. L’esdeveniment va registrar una alta participació com un espai de trobada i intercanvi entre l’àmbit acadèmic i empresarial de la Catalunya Central. Al llarg de dues hores, els assistents van participar en taules rodones, espais de debat i activitats de networking, generant connexions i sinergies.
