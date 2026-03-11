EBRO Yomovo Orbeauto s’uneix al CE Manresa com a nou partner de mobilitat
La marca d’automoció es converteix en un dels principals patrocinadors del club en el seu 120è aniversari
Regió7
Els concessionaris oficials EBRO Yomovo Orbeauto i el Centre d’Esports Manresa han formalitzat un acord de patrocini. La marca assumirà el paper de partner de mobilitat i es consolidarà com un dels principals patrocinadors en l’any del 120è aniversari del club. L’acord reforça el compromís de totes dues entitats amb el territori, l’esport base i la projecció de la comarca del Bages, en un any especialment simbòlic.
La signatura s’ha materialitzat en el concessionari oficial EBRO de Manresa amb la presència de Jaume Alemany, director comercial d’EBRO Yomovo Orbeauto, i dels representants del CE Manresa, el vicepresident Chema Pulido i el directiu Francesc Ribalta.
En el marc d’aquesta col·laboració, EBRO Yomovo Orbeauto tindrà una àmplia visibilitat a l’Estadi Municipal del Congost, així com presència destacada en diferents suports de comunicació del club. A més, es convertirà en patrocinador principal del torneig de Setmana Santa, que passarà a incorporar el nom d’EBRO Orbeauto en la seva denominació oficial.
També s’habilitarà una zona expositiva en algunes de les jornades més rellevants de la temporada, on els aficionats podran conèixer de prop les novetats i propostes de la gamma EBRO.
Jaume Alemany ha destacat la importància estratègica de l’acord afirmant que “per a nosaltres és un orgull formar part del 120è aniversari del CE Manresa. No es tracta només d’un patrocini, sinó d’un compromís amb una entitat històrica que representa valors com l’esforç, el treball en equip i l’arrelament al territori.” Alemany també ha subratllat la voluntat de la companyia de vincular-se activament amb la comarca: “som una empresa amb vocació de proximitat i creiem que la mobilitat també implica donar suport a iniciatives que cohesionen el territori. Acompanyar el CE Manresa en un any tan especial és una manera de reafirmar la nostra aposta pel Bages.” Per la seva banda, Pulido, com a vicepresident del club manresà ha volgut remarcar que "per a nosaltres és un èxit comptar com a patrocinador d'una marca tan reconeguda en el món de l'esport. Ebro treballa amb la selecció espanyola de futbol, té cotxes al Dakar... i ara també tindrà presència al Congost".
D’aquesta manera, EBRO Yomovo Orbeauto formarà part activa d’una temporada molt significativa per al club, consolidant un vincle estratègic amb una de les entitats esportives més emblemàtiques de la comarca. El CE Manresa, fundat el 1906 celebra el seu 120è aniversari i segueix treballant en un ampli calendari d'actes commemoratius. A més, actualment compta amb més de 40 equips (masculins i femenins) i uns 600 futbolistes a les seves files.
