Infants del Bages debaten sobre el perill de les ‘fake news’ a Sant Fruitós

Hi van participar representants dels municipis del Pont de Vilomara i Rocafort, Artés, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sallent, Navàs, Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada i Castellgalí

Els participants en el Consell d'Infants Comarcal del Bages / Aj. de Sant Fruitós de Bages

Regió7

Sant Fruitós de Bages

El Consell d’Infants del Bages va celebrar aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages el segon plenari del curs, una trobada que ha reunit infants de diversos municipis de la comarca.

En aquesta sessió hi van participar representants dels municipis del Pont de Vilomara i Rocafort, Artés, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sallent, Navàs, Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada i Castellgalí.

La benvinguda als infants va anar a càrrec de l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; la consellera d’Educació del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán; i el regidor d’Ensenyament del municipi, David Serrano. Posteriorment van compartir un berenar.

En aquesta edició, la temàtica central d’aquesta edició va girar entorn sobre com treballar per combatre la desinformació que ofereixen les xarxes socials i els mitjans digitals. A través de jocs i dinàmiques participatives, els infants han pogut reflexionar i aprendre a identificar la diferència entre informacions falses i notícies reals, fomentant així l’esperit crític i l’educació mediàtica.

Aquesta iniciativa compta amb la participació de diversos ajuntaments de la comarca i està impulsada pel Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

