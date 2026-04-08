Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Agressió a Sant JoanMissió Artemis IIPont de Sant FrancescMor Isabel CardonaLa Molina
instagramlinkedin

Avinyó recupera la tradició de les caramelles

Més d’un centenar de cantaires i balladors van celebrar la Pasqua pels carrers del municipi

Grup de participants a les caramelles d'Avinyó / Ajuntament d'Avinyó

Regió7

Avinyó

Avinyó ha recuperat amb força una de les seves tradicions més emblemàtiques: les caramelles de Pasqua. Més d’un centenar de cantaires i balladors van omplir, el Dilluns de Pasqua, els carrers del municipi en una jornada cultural i festiva. La iniciativa, impulsada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, tenia com a objectiu retornar la música i la dansa als carrers i va comptar amb la implicació activa de diverses entitats i veïns del poble.

Grallers, cantaires, dansaires i bastoners van ser els grans protagonistes de la celebració, aportant ritme a una festa que va unir diverses generacions. També va destacar la participació del grup de ganxet, responsable de la decoració del carro i el pou de Cal Verdaguer. Sota la direcció artística d’Anna Alsina, al cant, i Helena Vilar, a les danses, la jornada va arrencar a la plaça Dalí i va recórrer diversos carrers del municipi com el passatge Turic, el carrer Pirineu, el Sant Antoni i el Passeig, convertint-los en una festa.

Notícies relacionades

Un dels moments més emotius es va viure a la residència, on els residents van rebre la comitiva en un ambient proper i emotiu. El recorregut va culminar a la plaça Major, després de passar pels carrers Berga, Manresa i Doctor Herms, posant el punt final a una celebració que ja ha quedat gravada en la memòria col·lectiva del poble.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents