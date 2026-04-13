Cultura popular
Avinyó recupera la tradició de les caramelles en una ambient festiu que uneix diverses generacions
Avinyó va recuperar amb força una de les seves tradicions més emblemàtiques: les caramelles de Pasqua. Més d’un centenar de cantaires i balladors van omplir, el Dilluns de Pasqua, els carrers del municipi en una jornada cultural i festiva. La iniciativa, impulsada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, tenia com a objectiu retornar la música i la dansa als carrers i va comptar amb la implicació activa de diverses entitats i veïns del poble. Grallers, cantaires, dansaires i bastoners van ser els protagonistes de la celebració, aportant ritme a una festa que va unir generacions.
