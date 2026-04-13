Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RosalíaAndrea GusartFira ArtésÀngel SimónPaula CunedaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Cultura popular

Avinyó recupera la tradició de les caramelles en una ambient festiu que uneix diverses generacions

Avinyó va recuperar amb força una de les seves tradicions més emblemàtiques: les caramelles de Pasqua. Més d’un centenar de cantaires i balladors van omplir, el Dilluns de Pasqua, els carrers del municipi en una jornada cultural i festiva. La iniciativa, impulsada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, tenia com a objectiu retornar la música i la dansa als carrers i va comptar amb la implicació activa de diverses entitats i veïns del poble. Grallers, cantaires, dansaires i bastoners van ser els protagonistes de la celebració, aportant ritme a una festa que va unir generacions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents