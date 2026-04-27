L'escola de dansa Julieta Soler suma tres trofeus al torneig Hip Hop International Spain
Regió7
L'escola de dansa Julieta Soler de Manresa va tornar a casa amb tres trofeus del torneig de dansa urbana Hip Hop International Spain celebrat aquest cap de setmana, 25 i 26 d’abril, a l’Olímpic Arena de Badalona.
En la categoria Juvenil, el grup La Sardineta, coreografiat per Pol González, va aconseguir un merescut primer lloc. En la categoria Premium, el grup La Krem, amb coreografia de Júlia Isanta, va obtenir la segona posició. I en la categoria Absoluta, el grup La Colla, també sota la direcció de Júlia Isanta, va assolir el tercer lloc.
A més, el grup La Troppa, dirigit per Laura Isanta i conegut per haver estat finalista del programa “Eufòria Dance Kids” de TV3, es va quedar a només 0,05 punts de la medalla de bronze, aconseguint una meritòria quarta posició.
