Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ascens CE ManresaJordi PujolMort a MontserratAtropellament a AviàSalvador Illa al BagesConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

L'escola de dansa Julieta Soler suma tres trofeus al torneig Hip Hop International Spain

El grup La Colla de l'escola Julieta Soler / Julieta Soler

L'escola de dansa Julieta Soler de Manresa va tornar a casa amb tres trofeus del torneig de dansa urbana Hip Hop International Spain celebrat aquest cap de setmana, 25 i 26 d’abril, a l’Olímpic Arena de Badalona.

El grup La Sardineta, coreografiat per Pol González / Julieta Soler

En la categoria Juvenil, el grup La Sardineta, coreografiat per Pol González, va aconseguir un merescut primer lloc. En la categoria Premium, el grup La Krem, amb coreografia de Júlia Isanta, va obtenir la segona posició. I en la categoria Absoluta, el grup La Colla, també sota la direcció de Júlia Isanta, va assolir el tercer lloc.

Notícies relacionades

El grup La Krem, amb Júlia Isanta / Julieta Soler

A més, el grup La Troppa, dirigit per Laura Isanta i conegut per haver estat finalista del programa “Eufòria Dance Kids” de TV3, es va quedar a només 0,05 punts de la medalla de bronze, aconseguint una meritòria quarta posició.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Mathios Rodríguez, del CA Igualada Petromiralles, guanya la seva prova per a l'Hospitalet Atlètic a la Lliga Joma de Divisió d'Honor

El 46564, primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2026

Castellolí finalitza dues obres urbanes per millorar el Passeig de la Riera i l’Avinguda de la Unió

Igualada acull una jornada per debatre el futur de la mobilitat amb la sessió “les bases d'un pla ferroviari per a Catalunya”

Gósol sotmet a consulta popular un projecte per construir una planta embotelladora

Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb una autocaravana a l'N-340 a Roda de Berà

Virginia Fuster (Caixabank): «La regla fonamental seria aplicar sempre el sentit comú»
Tracking Pixel Contents