El Pou de la Gallina lliura els Premis Oleguer Bisbal 2026 en la celebració del seu 39è aniversari
La revista manresana reconeix Miki Esparbé, Joel Abad i Ana Ballesteros en una gala al Casino de Manresa
La revista manresana El Pou de la Gallina va lliurar el passat 6 de maig els Premis Oleguer Bisbal 2026 en un acte celebrat a la sala d’actes del Casino de Manresa, en el marc de la commemoració del 39è aniversari de la publicació. Els guardons, escollits per votació dels lectors, estan representats per una peça ceràmica de la ceramista Aurora Pérez inspirada en el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila.
L’acte va començar amb el discurs de benvinguda del president de l’Associació Cultural El Pou de la Gallina, Jaume Puig, i va ser conduït pel periodista Carles Claret, que va donar pas al lliurament dels premis. En la categoria de manresà d’actualitat, el guardó va ser per a l’actor Miki Esparbé, que no va poder assistir a la cerimònia per compromisos professionals. El premi va ser recollit en nom seu pel manresà Roger Torras, i Esparbé va fer arribar un escrit d’agraïment.
El Premi Oleguer Bisbal al manresà del Pou va recaure en l’il·lustrador, muralista i dissenyador gràfic Joel Abad, que va rebre el reconeixement de mans del president de l’entitat. Abad va agrair el guardó destacant la difusió que la revista ha fet de la seva trajectòria artística, amb projecció internacional. Finalment, el premi a la “manresana més manresana” va ser per a Ana Ballesteros, dinamitzadora de la sardana, fotògrafa i vinculada a diverses entitats culturals de la ciutat. Ballesteros va rebre el guardó de mans de la regidora de Cultura, Tània Infante, i va agrair el reconeixement amb unes paraules emotives.
