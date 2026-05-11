Els Premis Drac reuneixen 104 obres d’alumnes de Santpedor i Castellnou

La quarta edició consolida el certamen literari inclusiu impulsat per l’escola Jeroni de Moragas

Premis Drac / Arxiu particular

L’Auditori del Convent de Santpedor va acollir aquest dijous la quarta edició dels Premis Drac, el concurs literari impulsat per l’escola Jeroni de Moragas amb la participació de centres educatius de Santpedor i Castellnou de Bages. El certamen ha reunit enguany un total de 104 obres, una xifra que confirma el creixement i la consolidació d’aquesta iniciativa educativa i cultural al territori.

Els Premis Drac van néixer amb la voluntat d’obrir a altres escoles una activitat que inicialment es desenvolupava de manera interna al centre impulsor. Amb el pas dels anys, el projecte s’ha convertit en una proposta inclusiva i integradora que fomenta la participació de tot l’alumnat en igualtat de condicions. Les obres, elaborades de manera col·laborativa entre estudiants de diferents etapes educatives, han tornat a posar de manifest la creativitat i el talent dels participants. En aquesta edició, els treballs guardonats han estat "Una persecució futbolística", del grup Els llamps de l’Escola L’Olivar, en la categoria de cicle inicial de primària; "El museu", del grup Les mòmies de l’Escola Riu d’Or, en cicle mitjà; i "De nen burlat a nen coronat", del grup 163 de l’Escola L’Olivar, en cicle superior. En la categoria d’ESO, el premi ha estat per a Aquells anys d’innocència, del grup Tres amics de l’Escola Llissach.

El jurat d’aquesta quarta edició ha estat format per professionals vinculats als àmbits de la literatura, la comunicació i l’educació. Entre els membres hi havia la periodista Pilar Goñi, exdirectora de Ràdio Manresa i Canal Taronja; l’escriptora Eva Ferrer; el docent i escriptor Ricard Bahí; la publicitària i mestra Carme Vilaseca; l’especialista en comunicació corporativa Bet Mercadé; el periodista Joan Piqué; el filòleg Jordi Badia i la regidora d’Educació, Infància i Salut de l’Ajuntament de Santpedor, Mireia Vall.

