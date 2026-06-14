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Necrològiques del 15 de juny

Necrològiques

Necrològiques

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Balsareny

BENITA PEREZ FERNANDEZ. Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les sis de la tarda a la Parròquia Santa Maria de Balsareny.

Igualada

AMALIA GÓMEZ CÀRDENA. Ha mort a l’edat de 85 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les quatre de la tarda a l’Oratori de Funerària Anoia.

Sant llorenç de morunys

REMEI XANDRI CARDONA. Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui dilluns dia 15 de juny de 2026 a les dotze a la Parròquia de Sant Llorenç de Morunys.

Capellades

RAMON NOGUERA COLILLAS. Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les onze a la Parròquia Santa Maria Capellades.

Vilanova del camí

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Necrològiques del 15 de juny

Necrològiques del 15 de juny

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