Necrològiques del 15 de juny
REGIÓ7
Balsareny
BENITA PEREZ FERNANDEZ. Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les sis de la tarda a la Parròquia Santa Maria de Balsareny.
Igualada
AMALIA GÓMEZ CÀRDENA. Ha mort a l’edat de 85 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les quatre de la tarda a l’Oratori de Funerària Anoia.
Sant llorenç de morunys
REMEI XANDRI CARDONA. Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui dilluns dia 15 de juny de 2026 a les dotze a la Parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
Capellades
RAMON NOGUERA COLILLAS. Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les onze a la Parròquia Santa Maria Capellades.
Vilanova del camí
JOSÉ MARIA CLAROS CANTERO. Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les deu a l’Oratori de Funerària Anoia.
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