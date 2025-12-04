Declaracions de David Gàmiz, sotsinspector en cap de l'Àrea Bàsica d'Agents Rurals del Vallès Occidental
Els Agents Rurals han afirmat aquest dijous a la tarda que el brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Cerdanyola del Vallès continua "encapsulat" per ara al radi de sis quilòmetres d'on es va trobar el primer porc senglar infectat. Un miler de persones conformen el dispositiu de rastreig entre els grups d'ordre i de recerca, aquest últim de 400 efectius amb la incorporació avui d'unitats canines provinents de Madrid. El sotsinspector en cap de l'Àrea Bàsica d'Agents Rurals del Vallès Occidental, David Gàmiz, ha explicat que, de moment, es continua en la mateixa situació d'ahir, amb "50 senglars trobats morts amb 9 positius". La xifra, per tant, es manté "estable", mentre la recerca continua dins del radi de 20 quilòmetres.