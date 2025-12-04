Desarticulen a Europa un grup acusat de blanquejar més de 700 milions amb criptomonedes, amb un detingut a Sitges
Una operació coordinada per l'EUROPOL i amb participació de la Policia Nacional ha permès desmantellar una organització que va blanquejar més de 700 milions d'euros amb criptomonedes i que s'havia estès més enllà d'Europa. S'han detingut nou persones, de les quals una a Sitges (Garraf), com a sospitosos de blanquejar fons il·lícits generats per plataformes fraudulentes de criptomonedes. A més, s'han intervingut 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en criptomonedes i 300.000 euros en efectiu. Amb aquesta operació, que ha comptat amb la participació d'autoritats policials de vuit països, s'han culminat anys d'investigació.