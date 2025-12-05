Declaracions de la responsable de l'allotjament de turisme rural Ca l'Escuder, d'Aguilar de Segarra, Aida Queralt
Els allotjaments de turisme rural de la Catalunya Central encaren el pont de la Puríssima amb ocupacions que freguen el 100%. La casa de turisme rural Ca l'Escuder, a Aguilar de Segarra (Bages), té totes les places plenes entre divendres i dilluns. La responsable de l'allotjament, Aida Queralt, assenyala a l'ACN que el pont de la Puríssima "sempre acaba omplint-se", tot i que no és dels que es reserven amb més antelació. Una situació similar es repeteix al Berguedà, una de les comarques de referència en turisme rural. I a Osona, el Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves -que atreuen milers de visitants cada any- impulsen de nou el turisme i la restauració del territori, que preveuen registrar plena ocupació.