L'expert en canvi climàtic i catedràtic de la UdL, Víctor Resco, al seu despatx.
El primer quart del segle XXI a l’Alt Pirineu i Aran i Ponent ha viscut un augment de temperatura que ha duplicat les previsions. Segons dades del Meteocat, s’ha situat entre 2,1 i 2,2 per sobre la mitjana, “confirmant l’acceleració del procés”. L’expert en canvi climàtic de la UdL, Víctor Resco apunta que “estius extrems” i tardors més curtes, han vingut per quedar-se. Això obliga a sectors econòmics com l’esquí a apostar per tecnologia per assegurar les temporades. El trepitjat de pistes amb màquines d’última generació permet aconseguir fins a un 15% d’estalvi en innivació amb canons. Aureli Bisbe, president de les estacions d’esquí catalanes afegeix que amb la IA encara estaran més preparats davant els canvis meteorològics. Més informació