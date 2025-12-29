El responsable de seguretat d'FGC Turisme, David Campà
Amb aquest escenari d’augment de temperatures, que es tradueix en hiverns més suaus i amb poca precipitació, les estacions d’esquí catalanes han apostat fort per la gestió de la neu que cau i poden produir. Un factor clau per poder esquiar i garantir les temporades per fer viables els complexos i tota l’economia local que els envolta. L’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya (ACEM), integrada per les estacions de FGC (La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll), Masella i Baqueira Beret, ha reunit durant dos dies experts del sector per posar en relleu com la sostenibilitat, la innovació, la seguretat i la IA està transformant la gestió dels complexos d’esquí.