Indignació entre els usuaris habituals de Rodalies
Desconcert i resignació. Així ho han viscut els usuaris de Rodalies a Manresa que aquest dimecres a primera hora han volgut agafar el tren i s'han trobat que el servei està suspès a l'espera que es revisi tota la infraestructura. El temporal Harry d'aquest dimarts ha causat dos accidents de tren, un d'ells a Gelida amb un mort i 37 ferits. "No en sabia res, també ha sigut error meu perquè ho podria haver mirat abans", explica a l'ACN una de les afectades, Isabel Castaño. I es queixa de l'alta incidència en el servei: "No és avui, són molts dies i anys i últimament ja és continu". Tot i això, se sent afortunada perquè podrà fer el trajecte amb el seu cotxe. "Sap greu per la gent que treballa, no hi ha busos i no hi ha res", afegeix.