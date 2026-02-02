Declaracions de la Carme i la directora assistencial de l'Hospital Vall d’Hebron, Maria José Abadías
A finals del 2024, una dona de mitjana edat en algun lloc de Catalunya va sol·licitar l'eutanàsia.Mentrestant, una altra dona, la Carme, de 60 anys, va acudir a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona totalment desesperada. El juliol passat, estant de vacances a les Canàries, un insecte li va picar a la cara amb tan mala sort que va patir una sèpsia. La Carme va passar quatre mesos en coma «lluitant per la seva vida». Tot podria haver quedat en una anècdota si no fos perquè un bacteri, l''Streptococcus pyogenes', li va provocar una necrosi facial que li impedia empassar, parlar i que li va provocar una pèrdua de visió. Necessitava un trasplantament facial.