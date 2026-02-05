Membres de l'expedició Hypatia expliquen la nova expedició que faran a l'Àrtic
La bagenca Estel Blay Carreras, enginyera aeronàutica i doctora en Ciències i Tecnologia Aeroespacial, tornarà a experimentar què significa viure a Mart sense necessitat de sortir de la Terra. Blay, nascuda a Manresa el 1988) i que va residir a Santpedor, ja va formar part de la tripulació d’Hypatia II, desenvolupada en una estació anàloga situada al desert de Utah (EUA), on va exercir com a oficial de Salut i Seguretat. De cara a l’estiu del 2027, tornarà a embarcar-se en l’aventura, aquesta vegada com a comandant i en un nou escenari: l’illa Devon, a l’arxipèlag àrtic canadenc. Més informació