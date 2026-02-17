El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia que hi ha set senglars més positius en pesta porcina
Detectats set nou casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, un dels quals a Sant Feliu de Llobregat, i, per tant, fora de la zona zero inicial de Cerdanyola del Vallès. La troballa fa que el municipi s’incorpori a la zona d’alt risc, de la mateixa manera que Molins de Rei i el Papiol i els dotze municipis amb restriccions des de l’inici de l’esclat de la PPA. Segons ha informat el conseller d'Agricultura, Òscar Odreig, la detecció del nou cas obliga a ampliar les restriccions, també a un espai delimitat del terme municipal de Barcelona. La zona de la capital catalana afectada per les limitacions d’accés al medi natural és Can Castellví, que està envoltat per Sant Feliu de Llobregat. Més informació