Declaracions de Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí i Enric Pla, alcalde de la pobla de Lillet
Antoni Gaudí, un dels màxims exponents del Modernisme a Catalunya, és l'autor del Xalet del Catllaràs de la Pobla de Lillet (Berguedà). Ho demostra "de manera objectiva i inequívoca" un estudi, encarregat pel Departament de Cultura i liderat per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí, que s'ha fet públic aquest dimecres. Fins ara era una suposició, però amb aquest treball i, per primer cop, es demostra que aquest edifici, construït enmig del bosc entre el 1901 i el 1908, inclou "tècniques i metodologies singulars" de Gaudí. També s'explica per què ell mai el va reivindicar com a seu: el va dissenyar però no va dirigir les obres de construcció. El xalet, a més, va patir diferents modificacions respecte del disseny original. Més informació