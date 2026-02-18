Nou episodi de ventades molt intenses a Catalunya: compte amb la mobilitat i les activitats a l'exterior
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per aquest dijous. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de ponent pot superar els 70 km/h al Pirineu i Prepirineu, l'Alt Empordà, Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès, el sud de l'àrea metropolitana i part de la Catalunya Central, sobretot a les cotes més altes del Pirineu. Aquest dimecres al migdia es reuneix el comitè tècnic del pla al CECAT per analitzar tota la informació. Més informació