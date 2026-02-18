Seccions

És notícia
50 anys de la BaellsAccident mortal a ManlleuEsllavissada a FonollosaPapa a MontserratNou GuimeràÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin
Nou episodi de ventades molt intenses a Catalunya: compte amb la mobilitat i les activitats a l'exterior

Nou episodi de ventades molt intenses a Catalunya: compte amb la mobilitat i les activitats a l'exterior

Protecció civil / X

Nou episodi de ventades molt intenses a Catalunya: compte amb la mobilitat i les activitats a l'exterior

Protecció civil / X

Catalunya
RRSS WhatsAppCopiar URL

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per aquest dijous. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de ponent pot superar els 70 km/h al Pirineu i Prepirineu, l'Alt Empordà, Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès, el sud de l'àrea metropolitana i part de la Catalunya Central, sobretot a les cotes més altes del Pirineu. Aquest dimecres al migdia es reuneix el comitè tècnic del pla al CECAT per analitzar tota la informació. Més informació

TEMES

Tracking Pixel Contents