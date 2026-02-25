El cap de la UDEF que va investigar als Pujol apunta nombroses irregularitats però admet "animadversió" cap a la família
El comandament de la UDEF que va liderar la investigació policial contra la família Pujol Ferrusola ha intentat convèncer aquest dimecres a l'Audiència Nacional que els acusats haurien comès nombroses irregularitats en comissions d'intermediació, diners en paradisos fiscals, inversions o, fins i tot, finançament irregular de CDC. No obstant això, l'inspector ha admès que té "animadversió" cap a la família Pujol Ferrusola perquè el van denunciar per l'aparició en la investigació judicial d'un llapis de memòria amb informació bancària de la família. L'home també ha dit que només ha tingut una setmana per repassar els més de 2.000 fulls que va escriure en el marc de la causa.