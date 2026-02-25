Omella celebra la visita del papa a Barcelona
L’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha celebrat aquest dimecres la visita del papa a la capital catalana el proper mes de juny i li ha agraït que inauguri la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, acte previst per al 10 de juny. “És una alegria i donem les gràcies al papa per inaugurar la Torre de Jesucrist, que és la més gran de totes les esglésies del món”, ha indicat en declaracions a Ràdio Estel. El papa beneirà la torre i celebrarà una missa amb motiu del centenari de la mort d’Antoni Gaudí. L’arquebisbe també ha confirmat que Lleó XIV també viatjarà a Madrid i a les Canàries. La visita a Barcelona quedarà enmig.