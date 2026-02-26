El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat 33 nous senglars positius en pesta porcina africana (PPA) dins de l’actual zona d’alt risc
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat 33 nous senglars positius en pesta porcina africana (PPA), tot i que tots estan dins de l'actual zona d'alt risc. Amb tot, el nombre total de casos s'enfila fins als 195. En declaracions als mitjans, ha recordat que les restriccions es mantenen com fins al moment, amb 16 municipis afectats parcialment o totalment, i ha assegurat que estan ultimant un "pla d'erradicació" del senglar en els primers 20 quilòmetres del focus. "S'han d'eliminar els senglars i s'han de generar unes zones blanques", ha dit, alhora que ha afirmat que tot es farà amb un "horitzó temporal raonable". Segons el conseller, s'han destinat 10 milions a tancaments perimetrals a la zona dels primers sis quilòmetres.