L'inspector de la UDEF que va investigar els Pujol diu que no sap qui governava la Generalitat el 2007
L'inspector de la UDEF que va liderar la investigació a la família Pujol Ferrusola ha admès aquest dijous a l'Audiència Nacional que no va investigar els concursos públics que van guanyar empreses posteriorment investigades per finançar CDC ni els partits que governaven les administracions que van fer les adjudicacions. En resposta a les defenses, ha argumentat que ell només va investigar la il·licitud dels diners dels Pujol i no si els pagaments suposadament irregulars de comissions eren conseqüència d'adjudicacions fraudulentes. A més, considera que les comissions es pagaven per tenir una "garantia d'influència al llarg del temps" i no pas per una adjudicació concreta.