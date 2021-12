El Baxi Manresa ha hagut de recórrer enguany a un pla B per felicitar les festes de Nadal a la seva afició. Amb 13 jugadors de la plantilla positius en covid-19, la felicitació nadalenca de l'equip manresà d'aquest 2021 està protagonitzada per exjugadors, staff tècnic, professionals del sector, així com directius i socis del club.

El vídeo, compartit a les xarxes socials de l'equip, comença amb un pla general de la pista del Nou Congost amb tretze cadires buides. El clip pren un to més càlid i nadalenc quan, al cap de pocs segons, diferents perfils del món de l'esport es vesteixen amb un dels 13 dorsals que es troben penjats als seients. Tots ells són els encarregats de pintar la felicitació nadalenca d'enguany en format mural. Per fer-ho, l'equip ha comptat amb la participació de Xavier Prunés, periodista que ha seguit l'equip durant 37 anys ,Lluis Girat, delegat del Baxi Manresa, Jordi Esquius i Vicenç Gabarró, abonats de l'equip des de fa més de 20 i 60 anys respectivament, Anna Pirell, membre de l'staff, Joan Girabal i Ana Bravo, programador i administradora a Innubo (sponsor de l'equip), Núria Alsina, membre de la grada d'animació des de l'ascens del 2018, Josep Sáez, president del club, Gemma Vilaseca, exjugadora del Baxi, Carla i Samantha, cheerleaders de l'equip manresà i Jordi Serra, entrenador de bàsquet base des de fa més de 20 anys. El vídeo conclou amb l'aparició de l'última incorporació a la plantilla del Baxi, Juanpi Vaulet . "Les quedó lindo" diu l'aler argentí en veure la pintura acabada. 🍍 Tots som d'aquest equip.



🎄 Bon Nadal!

🧑🏻‍🎄 ¡Feliz Navidad!

❤️ Merry Christmas!#SOMHIManresa pic.twitter.com/3FmYFTk7z7 — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 22 de diciembre de 2021 La felicitació, de gairebé quatre minuts de duració, ja compta amb més de 30.000 visualitzacions i centenars de reaccions a Twitter.