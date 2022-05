Jonah Radebaugh, base nord-americà, de 24 anys que milita a les files del MHP Riesen Ludwinsburg, rival alemany amb el qual s'enfrontarà el Baxi en el primer partit del conjunt manresà a la Final Four de Bilbao, també va ser un jugador que va entrar al draft de l'NBA el 2020, però no va ser escollit. Actualment, és el jugador més destacat de l'equip, això es pot veure en les estadístiques, ja que té una mitjana de 14,3 punts per partit, això és gràcies al 49,7% d'encert en tirs de camp, 54% en tirs de 2 i 43,8% en tirs de 3, el tir lliure és el seu punt fluix, això es pot veure fàcilment fent la comparació amb l'únic "base" disponible del Manresa, Joe Thomasson, ja que el supera per un 20% quant a tirs lliures. El manresà té una mitjana del 90% en el tir lliure. En els altres aspectes, el nord-americà és superior, però no amb tanta claredat com ho és Thomasson en el tir lliure. Si comparem les estadístiques amb el base titular del Baxi Dani Pérez (a hores d'ara lesionat), podem veure que és superat amb claredat en tots els aspectes menys en el tir lliure, però en aquest cas, no el supera amb tanta diferència.