Badalona, Girona i Manresa. Aquests són alguns dels punts des d'on han vingut els aficionats del Baxi per donar suport a l'equip en una fita històrica. S'espera que fins a Bilbao viatgin unes 3.000 persones, amb la finalitat de donar suport i escalf a l'equip bagenc a la Final Four de la Champions League. Alguns han sortit aquest matí des del Nou Congost i han viatjat amb l'expedició que ha organitzat el club. D'altres ho han fet per altres mitjans, com el cotxe o l'avió. Poc a poc s'han anat aplegant a la 'fan zone' que hi ha a pocs metres del Bilbao Arena, d'altres, s'han trobat pels carrers de la ciutat. Des d'aquest mateix punt, la Grada d'Animació del Bàsquet Manresa ha organitzat una rua fins al Bilbao Arena.