Aquest passat divendres l'alegria, l'eufòria els aplaudiments i les abraçades van deixar imatges per al record. Divendres a la nit les emocions es van desbordar al Bilbao Arena després de la victòria del Baxi. Però com va viure l'afició els moments previs al partit? I després de la victòria? En aquest vídeo es poden veure alguns dels milers de testimonis que van veure en directe com el Manresa es va guanyar el bitllet a la final de la Final Four de la Basket Champions League.