Què li demana l'afició als jugadors del Manresa? Avui a les 20 h es juga el partit més important de la temporada del Baxi i segurament dels seus últims anys d'història. Més de 3.000 manresans i manresanes han fet les maletes per ser a la capital basca i donar-ho tot animant el seu equip. I abans d'aquesta final que es juga al Bilbao Arena, els aficionats tenen coses a dir-los als jugadors. No us perdeu aquest vídeo.