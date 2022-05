L'expedició a Bilbao d'aficionats del Bàsquet Manresa ha portat moments que ja perduraran en la història del club. Els seguidors que han volgut acompanyar el Baxi durant la Final Four han viscut moments emocionants, de tensió i alguns d'agredolços. Vols saber tot el que ha passat durant aquests dies?

Divendres

El viatge a Bilbao va començar per a la gran majoria divendres. Aquest diari ha pogut comprovar com es van viure les primeres hores en primera persona, pujant a l'autobús que va organitzar el club.

Les hores prèvies al partit, una rua va omplir Bilbao de samarretes vermelles.

El color vermell va acabar tenyint tot l'exterior del Bilbao Arena. Allà, els més de 4.000 aficionats de l'equip bagenc van donar la benvinguda a l'equip.

La victòria contra el Riesen Ludwigsburg va fer esclatar l'eufòria al Bilbao Arena i els crits de celebració van sonar per tot el pavelló. Grans, petits, aficionats i jugadors, van convertir el recinte en una autèntica festa.

Dissabte

Tot i no haver-hi partit, dissabte va ser un dia de ressaca emocional. Una jornada per reviure tot el que va passar. Va ser un bon moment per rememorar com d'il·lusionada es mostrava l'afició. Entre els que més intensitat hi va posar va ser l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, tal com ha pogut conèixer aquest diari.

També van celebrar-se els premis de la temporada de la Lliga de Campions, on el Baxi va convertir-se de nou en el protagonista. L'equip bagenc va obtenir cinc guardons, entre ells el de millor jugador de la competició, per a Chima Moneke, i el del millor entrenador, per a Pedro Martínez.

Diumenge

De nou, diumenge era dia de partit. El color vermell va tornar a omplir els carrers de Bilbao. Molts aficionats van passar les hores prèvies a la Fan Zone habilitada a l'Arenal, on van aprofitar per fer-se fotos amb la copa. Entre ells, compartien un desig comú: que el Baxi guanyés a la nit. Els del Lenovo Tenerife no ho tenien tan clar.

La massiva rua de divendres va repetir-se diumenge amb èxit de convocatòria.

Els instants previs al partit, de nou, can convertir el Bilbao Arena en una festa. Els jugadors no hi van faltar. De fet, alguns van gravar fins i tot l'escena, on l'afició bolcada els ovacionava.

A la festa també hi eren Pere Camprubí i Dani Díaz, els dos manresans que van proposar-se una proesa per acompanyar el Baxi a la Final Four: fer el trajecte de Manresa a Bilbao en les seves Vespa de l’any 1982 decorades per a l’ocasió amb samarretes i bufandes del Manresa. 600 quilòmetres en dos dies, tres-cents per jornada.

Dilluns

La matinada de diumenge a dilluns, i amb algunes cares llargues per la derrota del Baxi davant el Lenovo Tenerife, ha sigut el moment de tornar cap a casa. Amb unes hores ja transcorregudes des del final del partit, dilluns ha permès veure algunes imatges que van quedar amagades sota la tristesa del moment, com són les de Joe Thomasson i el seu fill quan el Lenovo Tenerife rebia la copa.