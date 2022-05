L'escalf de la família és vital en un moment com el que va viure ahir el Bàsquet Manresa. Tenien a tocar el somni d'endur-se la Basketball Champions League cap a casa, un desig que va acabar truncant-se per un Lenovo Tenerife que va saber imposar-se. Enmig dels 3.000 aficionats del Bàsquet Manresa amb un esperit de lluita innegable, hi havia els familiars dels jugadors, que van mostrar tot el seu suport als protagonistes de la jornada.