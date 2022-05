Tres dies que no s'oblidaran. Bilbao ha viscut aquest cap de setmana una marea vermella formada per més de 4.000 aficionats del Bàsquet Manresa arribats a la ciutat amb ganes d'acompanyar l'equip en la seva primera final europea. Caminessis per on caminessis, hi havia persones lluït amb orgull samarretes i bufandes del Baxi i a les grades del Bilbao Arena es van viure escenes que quedaran per sempre en la història de Manresa i del seu principal equip de bàsquet.