Qui forma la Grada d'Animació? Els supporters, els qui fan bullir l’olla al Nou Congost, el sisè jugador… Diferents noms per referir-se a l’afició d’un club que està en auge i que, passi el que passi en els partits de play-off, els seus seguidors ja s’enduen a casa una temporada inoblidable, han assegurat en aquestes pàgines. La Grada d’Animació va néixer el 2012, en un moment en què al pavelló hi havia diferents penyes com el Sector Nord, Diables del Congost, Front Comú, Zona Roja i els Fora Dubtes, entre altres. Algunes de les persones que formen aquesta organització han explicat qui són i com s'organitzen.

Aquest vídeo forma part del reportatge sobre la Grada d'Animació que es publicarà aquest dissabte al quiosc i al web de Regió7.