Volia cridar l'atenció hi ho ha aconseguit. El vídeo protagonitzat per una persona antivacunes de Manresa s'ha fet viral i els darrers dies circula per totes les xarxes socials i per grups de WhatsApp, fins i tot, de fora de la Catalunya Central.

En les imatges, captades per un anònim, de més de 4 minuts de durada i que en aquest vídeo recollim retallades i obviant els insults que va llançar vers els presents, es veu com una persona contrària als vaccins anticovid fa una pintada en una paret de l'accés al Palau Firal, el centre de vacunació muntat pel Departament de Salut a la capital del Bages.

"Us morireu tots", crida en un moment donat l'antivacunes cap a la gent que esperava fent cua a que li toqués rebre la injecció. Es tracta, segons diu una de les veus del vídeo, d'una persona assídua a protestar al Palau Firal. "Ja em coneixen", reconeix ella mateixa en un altre fragment del vídeo.

Mentre això passa, els hospitals catalans continuen omplint-se de persones ingressades per la covid-19. La xifra ja supera les 2.000. En concret, aquest divendres n'hi ha 2.028. Pel que fa les UCI, ja són 458 els crítics, 18 més que el dia abans. I és que en plena cinquena onada, el Departament de Salut acaba de notificar 6.263 nous casos confirmats per PCR o TA en un sol dia, que situen el total des de l'inici en 800.393.

La xifra de morts a Catalunya pel coronavirus és ja de 22.390 des de l'inici de la pandèmia.