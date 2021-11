El vídeo d'un gos i un vigilant de seguretat d'una botiga de la multinacional tèxtil Zara s'ha viralitzat a les xarxes socials per protagonitzar una escena mai vista. És ben sabut que ningú queda exempt de complir les mesures de seguretat dictades per evitar la propagació de la covid. Pel treballador protagonista del vídeo, els animals no són l'excepció.

En el clip es veu com el gos s'espera al seu amo a l'entrada del local. En el transcurs d'aquest temps, el vigilant de la botiga s'acosta al ca i després d'acaronar-li el cap, li prem la temperatura corporal per poder accedir al comerç, com ho faria amb qualsevol altre client.

Aquest gest, poc convencional, ha fet guanyar al treballador de seguretat centenars d'elogis a les xarxes socials per seguir els protocols de seguretat de l'empresa.